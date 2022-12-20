Хабаровчане и москвичи среднего возраста облюбовали Находку для отдыха

Триозерье в летний период. Фото: Антон БЛОХИН

МТС с помощью аналитической платформы GeoEffect, работающей на основе обезличенных больших данных, составила цифровой портрет туристов, посетивших Находку в 2022 году. В ТОП-3 регионов, из которых чаще всего приезжали гости, вошли Хабаровский край, Амурская область и Москва.

Каждый второй турист, отдохнувший в Находке, оказался из соседнего Хабаровского края. На втором месте гости из Амурской области – их втрое меньше, чем хабаровчан. Тройку лидеров неожиданно замкнула Москва, обойдя Дальний Восток и Сибирь. Также в топ-10 регионов, предпочитающих отдых в Находке, вошли Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Якутия, Сахалин, Камчатка, Иркутская и Новосибирская область.

На живописных пляжах в окрестностях Находки большинство туристов (43%) проводили от трех дней до недели, 29% задержались на отдых на две недели, 24% отдыхающих выбрали двухдневные экспресс-туры, а 4% путешественников остались на целый месяц. Больше половины туристов – мужчины: на долю сильной половины человечества пришлось почти 55% от всех гостей. Подавляющее большинство гостей (55%) в возрасте 35-55 лет, каждый четвертый – молодежь от 18 до 34 лет, и только 20% путешественников старше 55 лет.

Основными точками притяжения туристов оказались пляжи в районе Ливадии, Шепалово, Триозерья и Волчанца. А в самой Находке туристы предпочитали улицу Ленинскую и район ТРК «Сити центр».

– Аналитическая цифровая платформа GeoEffect помогает органам государственной власти и бизнесу принимать взвешенные и эффективные решения на основе актуальных данных о туристах. Именно поэтому компании из сферы туризма, транспорта и индустрии гостеприимства активно используют большие данные для анализа турпотока. Big Data дает информацию не только о фактической численности, социально-демографическом составе и миграциях населения, но и позволяют оценить обезличенные данные об уровне дохода, понять основные точки притяжения и даже интересы гостей. Все это помогает развивать комфортную туристическую среду в регионе, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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