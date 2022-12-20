Экс-глава Фонда капремонта в Приморье проведет девять лет в исправительной колонии строгого режима

Приморцу также назначили штраф свыше 10 миллионов рублей. Фото: fkr25.ru.

Во Владивостоке осужден бывший генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Андрея Горелова признали виновным по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а также по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, в особо крупном размере).

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в суде доказали, что с в период января по сентябрь 2020 года обвиняемый выдвинул фирме, занимающейся капитальным ремонтом МКД в Уссурийске, требование: приобрести материалы у определенной строительной компании. В итоге подрядчик недополучил 4,2 миллиона рублей и не успел в положенный срок закупиться для обновления другой многоэтажки.

Также Андрей Горелов с мая 2020 года по март 2021 года через посредника получил от строительной компании 2,2 рублей. Обвиняемый помог фирме получить договор на капитальный ремонт многоэтажек во Владивостоке, а также обеспечил беспрепятственную приемку работ и их незамедлительную оплату.

Суд признал экс-главу капремонта МКД виновным, в качестве наказания он проведет девять лет в исправительной колонии строгого режима, также ему назначили штраф на сумму в 11 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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