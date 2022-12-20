Из-за ДТП во Владивостоке автомобиль перевернулся верх тормашками

Кадрами приморцы поделились в социальных сетях. Фото: Telegram-канал @dpscontrol_news.

В приморской столице из-за столкновения автомобиль перевернулся на собственную крышу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло все в районе дома на Русской, 39, кадрами ДТП поделились местные жители в социальных сетях. Водитель Toyota Prius выезжал со второстепенной дороге и не пропустил проезжающую Toyota Allion. От удара седан перевернулся на крышу, а второй автомобиль отлетел на стоящий рядом эвакуатор. По словам очевидцев, пострадавших нет.

Никто из людей не пострадал. Фото: @dpscontrol_public.

Напомним, что рано утром во Владивостоке случилась авария на железнодорожном переезде на станции «Гайдамак». Автомобиль Toyota Surf выехал на ж/д пути, а навстречу ему двигался локомотив. Машинист применил экстренное торможение, но ДТП оказалось неминуемым. Пострадал только джип, госпитализация никому не понадобилась. Случившееся никак не повлияло на график пассажирских поездов.

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