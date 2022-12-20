«Верну украденное, недорого»: в Приморье арестован высокопоставленный полицейский

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под стражу в Уссурийске заключили начальника отдела по борьбе преступностью общеуголовной направленности УГРО УМВД РФ по Приморью Арама Куляна. Его задержали накануне, 19 декабря. В СИЗО подозреваемый проведет 2 месяца из-за обвинений в покушении на взятку. Заместитель Уссурийского городского прокурора Александр Ермаков поддержал ходатайство следователя, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«КП» подробно писала об известных редакции деталях. Высокопоставленный полицейский и двое подчиненных, по версии следствия, хотели нажиться на беде одной из потерпевших, которое расследовали. У женщины пропали ювелирные украшения из квартиры, после чего через посредника «оборотни в погонах» предложили вернуть драгоценности за 850 тысяч рублей. Украденное имущество, к слову, оценили в несколько миллионов рублей.

Успешно реализовать план помешали сотрудники ФСБ. Куляна задержали последним, двое уже бывших на тот момент полицейских сидели в СИЗО по делу о мошенничестве.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.