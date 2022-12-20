В Приморье больше суток разыскивают ушедшего из дома 16-летнего подростка

Родители больше суток переживают за ребенка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В приморском ЗАТО Фокино пропал 16-летний подросток Роман Вакуленко. Он вышел из дома 19 декабря 2022 года, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили в волонтерской организации «ПримПоиск».

Роману на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост до 164 сантиметров. Черноволос и коротко стрижен, глаза карие, смуглые. Подросток вышел из дома в черной куртке с капюшоном и белыми вставками на рукавах, темно-зеленых штанах, черно-красных кроссовках, темно-оранжевой шапке с рисунком оленя. С собой взял сумку на молнии через плечо.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам 8 (42339) 2-44-52, 102 или 122 – полиция. Волонтерам сведения можно сообщить по номерам 89147212232, 89140699090.

Напомним, месяцем ранее в Приморском крае пропал 13-летний школьник. Оказалось, мальчик засиделся у друзей.

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