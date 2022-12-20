Режиссер Александр Хант пригласил жителей Владивостока сняться в кино

Александр Хант и команда ненадолго приехали во Владивосток. Вернется режиссер в феврале-марте. Фото: Руслан НОВИКОВ

Всех желающих приглашают принять участие в кастинге нового авторского проекта режиссёра Александра Ханта. В феврале – марте 2023 года во Владивостоке пройдут съемки нового художественного фильма по книге Кирилла Рябова «777», об этом сообщили в администрации города.

Как сообщил постановщик, для съемок нужны разные типажи: женщины и мужчины от 18 до 60 лет, а также юношей 13-17 лет (для роли сына главного героя).

– Видеовизитку c небольшим рассказом о себе, хобби, увлечениях можно присылать на электронную почту castingvl@mail.ru до 23 декабря, – уточнили в пресс-службе.

Напомним, «Комсомолка» побывала на встрече с режиссером новой ленты. Сюжет будет посвящен судьбе дальневосточника Игоря Хлебникова, а действие развернется в неназванном городе N, очень похожем на Владивосток. Хант уточнил, что будет снимать большую чать ленты именно в Приморье, а не в павильонах Москвы, для чего ищет квартиры старого образца без евроремонта в дальневосточном центре. Действие картины развернется в 2011 году на фоне аварии АЭС «Фукусима» в Японии.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.