Во Владивостоке раненого породистого пса в мешке выкинули на мусорку

Приморцы отвезли собаку в ветеринарную клинику. Фото: telegram-канал @svodka_25.

В Приморье нерадивые хозяева пытались избавиться от собаки в середине декабря очень жестоким способом. Раненного четвероного друга спасли от неминуемой гибели неравнодушные жители Владивостока, сообщили в telegram-канале @svodka_25.

Необычную находку обнаружили приморцы около магазина, расположенном по адресу Калинина,277. Собака породы джек-рассел-терьер была сильно ранена, завязана в мешок и выброшена в мусорный бак. Бедняжку отвезли в ветеринарную клинику в районе Чуркина, но из-за травм жизни питомца до сих пор угрожает опасность.

Выяснилось, что у пса пробита грудь или легкое. По одной из версий, в домашнее животное стреляли из пневматического оружия. Ветеринары рассказали, что если состояние джек-рассел-терьера стабилизируется, то ему проведут операцию.

Местные жители ищут живодеров и свидетелей происшествия в социальных сетях. Однако, как рассказали в пресс-службе полиции города, заявление в участок еще не поступало, а начать проверку сотрудники правопорядка смогут только после официального обращения.

Напомним, «Комсомолка» писала, что самосуд устроили владивостокцы девушкам, которые делали фотографии с отрезанной головой кота.

ПО ТЕМЕ:

За снимок с головой кота в руке – на колени: жители Владивостока устроили самосуд над живодерками

Приморцы наказали владивостокских живодерок, которые выложили фото с расчлененным котом (подробнее)

Живодерками из Приморья, которые выложили фото с расчлененным котом, заинтересовалась полиция

Дальше в деле будет разбираться Следственный комитет (подробнее)

Рубят топорами, снимают шкуры с хозяйских собак, стреляют из окон: что творят догхантеры в одном из поселков Приморья

В Приморском крае жестокость ненавистников животных перешла все границы (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.