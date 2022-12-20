Пожар в многоэтажке. Фото: соцсети

Ужасающая трагедия омрачила вечер вторника, 20 декабря. Во Владивостоке пожар разбушевался в доме на Аллилуева, 6. Согласно обновленной информации правоохранителей, скончались трехлетние близняшки: брат и сестра. Мать госпитализирована с тяжелым отравлением угарным газом. Региональный Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели детей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадала 35-летняя женщина. В квартире она проживала с тремя детьми – в живых остался только старший брат, которого не было дома во время трагедии. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК. По предварительным данным, источник возгорания находился в комнате в квартире пострадавшей семьи. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, «Комсомольская правда» подробно писала о трагедии. Один ребенок скончался в квартире, другой погиб в машине скорой помощи. Пожарные прибыли спустя семь минут после сообщения в 16:08 – огонь на тот момент окутал квартиру на 8 этаже, из окна шел густой черный дым. Мать и выжившего ребенка эвакуировали спасатели. Прокуратура Ленинского района Владивостока начала проверку по факту пожара и примет меры при наличии оснований.

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