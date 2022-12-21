Специалисты уже устраняют неполадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение холодного водоснабжения пройдет в среду, 21 декабря, в некоторых домах Владивостока. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения стартовали в 9:00 утра по следующим адресам:

Сипягина, 8а; 8 стр. 2; 14а; 19а; 20а; 22; 26; 28; 30; 31; 32; Севастопольская, 4, 18.

Причиной отключений стало проведение аварийных работ. Специалисты уже устраняют неполадки. Вернуть холодную воду в дома по вышеперечисленным адресам в «Примводоканале» обещают в 16:00 часов.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что масштабный ремонт теплосетей пройдет в Приморье в 2023 году. Рабочие заменят более 20 километров труб и отремонтируют несколько центральных тепловых пунктов. Потратить на эти цели планируется почти два миллиарда рублей. Подобная мера поможет решить проблемы сразу в нескольких районах города Владивостока.

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