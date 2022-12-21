В ГУФСИН Приморья опровергли попытку массового побега группы арестованных

Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье мужчина, арестованный за разбой и сексуальное насилие, напал на сотрудника СИЗО-1 во Владивостоке перед выходом на прогулку. Это выяснилось из сообщения пресс-службы ГУФСИН по Приморскому краю. Комментарий последовал после тиражирования информации о массовом побеге из изолятора в социальных сетях.

– Преступные действия обвиняемого Э. были оперативно пресечены сотрудниками дежурной смены следственного изолятора. Ему оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждается. Огнестрельное оружие сотрудниками не применялось, силы и средства отрядов специального назначения не привлекались, – рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Приморью.

Установить, что произошло на самом деле, предстоит следователям. Материалы для оценки направлены в региональный СУ СК РФ. Ранее ряд telegram-каналов сообщили, что группа арестованных мужчин захватила девушку-дежурную и попыталась устроить массовый побег, однако им помешали прибывшие спецподразделения. Эту информацию в региональном ГУФСИН официально опровергают.

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