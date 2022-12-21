Губернатор посоветовал родителям не водить в школы и детские сады детей с симптомами болезни. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обеспокоен ростом заболеваемости сезонными инфекциями и коронавирусом. Ведь всего за сутки в края выявили 64 новых случая COVID-19, а на амбулаторном лечении находятся 550 человек. Именно поэтому губернатор призвал глав муниципалитетов и руководителей власти Приморья организовать работу так, чтобы при первых симптомах болезни сотрудники предприятий и ведомств оставались дома. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе правительства края.

– Не стоит усугублять свое состояние и выходить на работу, заражать коллег. Также по дошкольным и школьным учреждениям: директорам нужно оповестить родителей о том, что при первых симптомах болезни не стоит вести ребенка в сад или школу, – сказал Олег Кожемяко.

Губернатор добавил, что подобная мера будет способствовать сдерживанию активного распространения гриппа и COVID-19 на территории Приморья

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