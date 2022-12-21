В Приморье из КНР доставили более двух тысяч тонн мандаринов

Россельхознадзор привел статистику за период с 12 по 18 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В период с 12 по 18 декабря в Приморье завезли 7 598 тонн плодоовощных продуктов из пяти стран. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Из КНР в Приморье импортировали 7 258 свежих овощей: 718 тонн томатов, 421 тонну огурцов, 345 тонн моркови, 331 тонну перцев, 313 тонн капусты, 300 тонны баклажанов, кабачков, тыквы, редиса, редьки, ямса и имбиря, 199 тонн репчатого лука и чеснока, 154 тонны салатов и разнообразной зелени, 61 тонну грибов, почти три тонны батата, а также тонну бобовых.

Общий вес фруктов и ягод, которые поступили в Приморье из КНР, достигает 4 413 тонн, из них 2 503 тонны – это мандарины.

Также за прошедшую неделю в край отправили 219 тонн бананов из Эквадора, 74 тонны мандаринов и бананов из Республики Корея, 26 тонн цитрусов из Вьетнама и 22 тонны груш из Аргентины.

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