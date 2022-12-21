Почти миллион рублей передал мошенникам доверчивый житель Приморского края

Тематическая иллюстрация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ханкайском округе 41-летний приморец обратился в полицию с заявлением на мошенников, которым он перевел 980 тысяч рублей. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и убедил доверчивого жителя взять кредит, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, потерпевшему позвонил мужчина и сообщил, что мошенники пытаются получить кредит от его имени. Чтобы избежать проблем, «работник банка» предложил оформить заявку на новый кредит, а деньги перевести на «безопасный счет».

Так, шаг за шагом, приморец перевел сумму на счета злоумышленников. Переведя деньги, он получил СМС, что его кредитная история погашена. Вслед за этим обманутый понял, что попался на уловки и обратился к правоохранителям.

– Следователем отдела МВД России по Ханкайскому округу возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. <…> Если вы опасаетесь за свои сбережения, в первую очередь необходимо связаться со своим банком (его номер указан на обратной стороне банковской карты), ни под каким предлогом не сообщайте никому свои персональные данные, пин-коды и другую личную информацию информацию, – отметили в полиции.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности злоумышленников.

Напомним, ранее «КП» писала, что за месяц жители приморской столицы перевели мошенникам около 38 миллионов рублей, в полицию обратились 112 владивостокцев.

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