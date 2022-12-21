Жители Приморья массово скупают билеты на чартерные рейсы в Монголию

Страна степей и уникального уклада жизни. Фото: Яна ЛИСИНА

Монгольская авиакомпания Hunnu Air запускает чартеры в столицу страны Улан-Батор (аэропорт «Чингисхан») с 22 декабря 2022 года. Первое прибытие из Владивостока в город запланировано на 2:30 утра по местному времени.

Авиакомпания уже ведет регулярные рейсы из Улан-Удэ в Улан-Батор четыре раза в неделю. Планируемые полеты будут осуществлять раз в семь дней на воздушных судах Embraer RJ190. Дело в том, что правительство Монголии объявило следующие три года «Годами посещения страны». Власти намерены повысить турпоток. К слову, представители российских туроператоров рассказывают об ажиотаже среди жителей Приморья.

– Край представляет для Монголии большой интерес. Свидетельством тому является открытие здесь своего торгового представительства. Высок интерес монгольских бизнесменов к Приморью как морскому терминалу и части большого торгового пути, – отметил торговый представитель Монголии во Владивостоке Саранжав Тувшинтур.

Напомним, из Владивостока можно улететь в Лаос и Таиланд. Налажено морское сообщение с Вьетнамом (возможно, появятся и авиарейсы). Также руководство Международного аэропорта Владивосток намерено возобновить воздушное сообщение с Южной Кореей.

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