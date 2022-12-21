Причиной аварии стал сильнейший снегопад. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение света произошло в среду, 21 декабря, во Владивостоке из-за сильнейшего снегопада. Коснулась авария людей, которые живут в самом сердце города, а точнее – Центре. Специалисты ДРСК оперативно устранили неполадки и вернули электроснабжение приморцам. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Волна отключений света прошла в 15:40 часов по следующий адресам:

Адмирала Кузнецова, 53, 88, 90, 92.

Адмирала Фокина, 22, 24, 27, 29, 31.

Брестский переулок, 1Б.

Ватутина, 10, 2, 4, 4А.

Владикавказская, 1, 3, 5.

Горийская, 1.

Каплунова, 10, 6, 8.

Кочубея, 1.

Красного Знамени, 120.

Краснознаменный переулок, 3.

Ладыгина, 11, 13, 15, 17, 2.

Лазо, 6, 6Б, 8, 9.

Луцкого, 21.

Невельского, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 27, 29, 4, 6, 8.

Нейбута, 10А, 12, 17, 17А, 19, 21, 24, 29, 29А, 33, 35, 37, 39, 41, 75Д, 81, 83, 85, 87.

Некрасовский переулок, 1, 24.

Океанский проспект, 16, 18, 30, 8.

Пологая, 50, 54А, 63, 65А, 65Б, 69.

Почтовый переулок, 9.

Прапорщика Комарова, 25/1, 27, 31, 32, 35А, 42, 48.

Пушкинская, 7.

Ракетная, 14/2, 15, 19.

Светланская, 31В, 33, 37, 39Б, 41, 51, 55, 55/3, 55Б, 55В, 56, 59, 63.

Семеновская, 25, 32, 34.

Станичная, 16.

Суханова, 1, 11, 13, 5.

Уборевича, 10/3, 10А, 15, 17, 20, 20А, 22, 24, 25А, 26, 28, 3, 30/37, 5А, 6, 7, 8.

Уткинская, 30, 32, 34, 36.

Фадеева, 47Д, 49 стр.20, 65.

Фонтанная, 44.

Черняховского, 11, 12, 13, 21, 3, 3Б, 3В, 5В, 7, 9.

Шепеткова, 8, 8А, 8В.

Журналист «Комсомолки» связался с пресс-службой приморского филиала ДРСК:

– Произошло отключение линии электропередачи 35 квадратов Залив – Голубинка с погашением второй секции подстанции Телецентр. Без электроснабжения остались потребители в районе Телецентра. На место направлена бригада Приморских электрических сетей. Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей – один час.

Включился свет в окнах большинства владивостокцев на полчаса раньше обещанного времени, но специалисты продолжили осматривать оборудование подстанции. Кроме того, сотрудники службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, во время которого выпадет трехмесячная норма осадков. Выполнять аварийно-восстановительных работ будут 113 бригад и 132 единицы техники.

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