Следком Приморья завел уголовное дело на мужчину, который напал на сотрудницу СИЗО

Инцидент произошел не позднее 18 декабря 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет РФ по Приморскому краю завел уголовное дело на 33-летнего мужчину, который ударил сотрудницу СИЗО. Он проходит по статье «дезорганизация деятельности исправительного учреждения». Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк стал свидетелем нападения на женщину, сообщает «КП».

В СК установили, что инцидент произошел не позднее 18 декабря 2022 года. Подозреваемый находился в коридоре прогулочного дворика режимного корпуса на территории ФКУ СИЗО-1 (находится на Партизанском проспекте, 28Б, – прим. ред.) краевого ГУФСИН. По какой-то причине он применил насилие, не опасное для жизни или здоровья осужденного в отношении сотрудницы исправительного учреждения.

Олег Гуменюк рассказал об увиденном депутату Артему Самсонову, который также заключен под стражу. Народный избранник довел информацию до широкой общественности через социальные сети. Так, он уточнил, что в предпринятии участвовало два человека. Один из них напал на сотрудницу СИЗО либо из-за ссоры, либо по причине побега. «Хотя сбежать таким образом нереально», – подчеркнул Самсонов.

Сейчас, по словам коммуниста, «самый буйный» участник потасовки находится в камере с мягкими стенами, второй – в карцере. По его словам, самое печальное в этой ситуации, что число выходов на прогулку сократилось.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала об этой ситуации с данных, предоставленных ГУФСИН. Так, зачинщик конфликта был арестован за разбой и сексуальное насилие.

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