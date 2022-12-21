Более 16 приморских школьников ищут «Формулу успеха»

Школьники пробуют создать в Находке условия, в которых будет приятно жить и работать молодежи. Фото: НЗМУ

Более 160 приморских школьников участвуют в конкурсе исследовательских проектов «Формула успеха». Он проходит в Находке уже не в первый раз, но теперь направленность у него больше практическая. Об этом рассказали в пресс-службе Находкинского завода минеральных удобрений, который традиционно выступает организатором.

Вместе с наставниками из ДВО РАН, ДВФУ и НЗМУ школьники пробуют создать в Находке условия, в которых будет приятно жить и работать молодежи. Ведь именно молодые люди могут сильно изменить облик родного города. Это подтвердили прошлые конкурсы «Формулы успеха», идеи с которого уже реализуются в комплексном плане социально-экономического развития Находки.

Исполнительный директор АО «НЗМУ» Виктор Гребенюков рассказал, что проект популярен в городе.

– Школьники под руководством своих педагогов исследуют актуальные и проблемные городские темы, создают проекты, призванные исправить или улучшить ситуацию. Молодые люди получают новый опыт участия в проектной деятельности и видят, как с их помощью меняется город.

Сейчас учащиеся, например, исследуют пряжи Находки. В скором времени они проверят качество водопроводной воды и смогут предложить свои варианты ее очистки. Организаторы хотят, чтобы работы были больше практико-ориентированные. Начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Евгения Мухамадиева убеждена, что ребята должны видеть, как их исследования меняют мир.

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