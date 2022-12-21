В Приморье тигр гуляет по поселку Подъяпольский

Тигра видели в Подъяпольском, на улице Зеленая. Фото: социальные сети

Жители Шкотовского района заметили разгуливающего около населенных пунктов тигра. Его не испугал ни снегопад, ни гололед. Видео очевидцы поделились в социальных сетях. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Животное решило прогуляться несмотря на бушующую стихию. Сначала тигр оказался около поселка Мысовой и Подъяпольский. Он спокойно затаился в кустах и наблюдал за происходящим на дороге. Видимо, спешащие домой люди его заинтересовали, поэтому он решил присмотреться. Тем более, что его гололедица и буксующие большегрузы не касались, а значит, можно ленно отдыхать в мягком сугробе.

Ранее тигра 20 декабря видели в Подъяпольском, на улице Зеленая. О животном сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу.

Есть предположения, что это все тот же тигр, который загрыз собаку, сидящую на цепи. После этого его еще дважды замечали в поселке Дунай. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, что вышедшее к людям животное ищут специалисты охотнадзора.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.