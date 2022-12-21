В Приморье тигр гуляет по поселку Подъяпольский

Тигра видели в Подъяпольском, на улице Зеленая.
Фото: социальные сети
Жители Шкотовского района заметили разгуливающего около населенных пунктов тигра. Его не испугал ни снегопад, ни гололед. Видео очевидцы поделились в социальных сетях. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».
Животное решило прогуляться несмотря на бушующую стихию. Сначала тигр оказался около поселка Мысовой и Подъяпольский. Он спокойно затаился в кустах и наблюдал за происходящим на дороге. Видимо, спешащие домой люди его заинтересовали, поэтому он решил присмотреться. Тем более, что его гололедица и буксующие большегрузы не касались, а значит, можно ленно отдыхать в мягком сугробе.
Ранее тигра 20 декабря видели в Подъяпольском, на улице Зеленая. О животном сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу.
Есть предположения, что это все тот же тигр, который загрыз собаку, сидящую на цепи. После этого его еще дважды замечали в поселке Дунай. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, что вышедшее к людям животное ищут специалисты охотнадзора.
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