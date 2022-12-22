Экологи в России попросили Путина заступиться за осужденных сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке

Уборка акватории. Кадры из архива заповедника. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Сотни экологов со всей России надеяться, что внимание президента РФ Владимира Путина поможет осужденным по «делу об очистке» на Камчатке. Четверо сотрудников Кроноцкого заповедника летом 2022 года получили приговоры: от трех до шести лет лишения свободы. Дома остались семьи и дети. Российский «Гринпис» и еще 81 экологическая организация в стране попросили президента взять ситуацию под контроль.

Ученых обвиняют в хищении более 450 миллионов рублей из государственных денег на ликвидацию ущерба прибрежным территориям Камчатки. Кампания началась еще в 2013 году, а через два года завели уголовное дело о коррупции. В обращении отмечается, что во время следствия адвокаты неоднократно просили провести экспертизу причиненного урона, однако суд отказывал: это якобы противоречит заповедному режиму. И все же на заседании 26 декабря защита представит исследование группы экспертов-географов МГУ имени Ломоносова во главе с доктором наук Сергеем Чаловым. Об результатах «Комсомолка» писала: многочисленные фото с дронов и экспертиза, по мнению ученых, доказывают, что мусор не закапывали, а природа активно восстанавливается после проведенных работ. Поручение провести независимое исследование, к слову, отдал лично глава Минприроды РФ Александр Козлов.

– Российский «Гринпис» считает этот приговор неоправданным. Сотрудники, честно выполнявшие свою работу, должны быть отпущены, а обвинения – сняты, – сказано в обращении организации.

О том, почему четверо сотрудников, почти не имеющих отношения к финансовому управлению заповедника, оказались за решеткой, «КП» тоже подробно рассказывала. Хронология событий – в материале.

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