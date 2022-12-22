Директор ресторана Zuma во Владивостоке рассказала, как команда справляется с последствиями пожара

Около 60% сотрудников уже нашли новое место работы. Фото: Александр ХИТРОВ

Прошло две недели с тех пор, как во Владивостоке огонь поглотил популярный ресторан Zuma. И хоть заведения больше нет, руководство не падает духом. Местный предприниматель предложил им свое помещение для проведения новогоднего шоу.

Около 60% сотрудников уже нашли новое место для трудоустройства, но они все равно помогли своим старым товарищам подготовиться к предстоящему празднику.

– Мы получили много поддержки, в том числе репосты в социальных сетях, которые вселяли уверенность в наших работников, – поделилась генеральный директор Zuma Мария Иноземцева.

Напомним, что в ночь на 7 декабря в ресторане Zuma произошел крупный пожар, который уничтожил 500 квадратных метров здания, а тушили его девять часов. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке Мария Иноземцева рассказывала о дальнейшей судьбе заведения. А бренд-шеф Егор Анисимов поделился, какими блюдами можно разнообразить праздничный стол.

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