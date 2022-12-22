Восстановят теплоснабжение полностью к пяти часам вечера.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Снежный апокалипсис, который начался в Приморье 21 декабря, стал причиной большого количества проблем. Несмотря на то, что службы жизнеобеспечения Владивостока готовились к удару стихии, без повреждений утром 22 декабря – не обошлось. Подробности в материале «Комсомольской правды».
Неполадки на тепловых сетях в приморской столице произошли в 10:30 утра. Стоит заметить, что полных отключений отопления и горячей воды не произошло:
– Потребители получают коммунальные услуги теплоснабжения, но их параметры немного снижены, – рассказали в пресс-службе ДГК.
«Комсомолка» публикует список домов, где батареи и вода стали прохладнее:
40 лет ВЛКСМ, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;
60 лет ВЛКСМ, 3, 14а;
Борисенко, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 16, 18, 20, 22, 22а, 28, 30, 32, 38;
Героев Хасана, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 32, 34;
Гризодубовой, 55, 57;
Нестерова, 1а, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13;
Промышленная, 2-я: 2;
Сафонова, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12;
Талалихина, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
Часовитина, 10, 12.
Сотрудники организации отметили, что две ремонтные бригады специалистов и три единицы техники оперативно выехали на место событий. Полное восстановление тепла в домах ожидается к 17:00 часам.
ПО ТЕМЕ:
Службы жизнеобеспечения Владивостока готовятся к последствиям очередного снегопада
Они постараются предотвратить аварийные ситуации (подробнее)
Во Владивостоке 350 домов остались без света
Специалисты восстанавливают электричество в городе (подробнее)
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.