Восстановят теплоснабжение полностью к пяти часам вечера. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Снежный апокалипсис, который начался в Приморье 21 декабря, стал причиной большого количества проблем. Несмотря на то, что службы жизнеобеспечения Владивостока готовились к удару стихии, без повреждений утром 22 декабря – не обошлось. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Неполадки на тепловых сетях в приморской столице произошли в 10:30 утра. Стоит заметить, что полных отключений отопления и горячей воды не произошло:

– Потребители получают коммунальные услуги теплоснабжения, но их параметры немного снижены, – рассказали в пресс-службе ДГК.

«Комсомолка» публикует список домов, где батареи и вода стали прохладнее:

40 лет ВЛКСМ, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;

60 лет ВЛКСМ, 3, 14а;

Борисенко, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 16, 18, 20, 22, 22а, 28, 30, 32, 38;

Героев Хасана, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 32, 34;

Гризодубовой, 55, 57;

Нестерова, 1а, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13;

Промышленная, 2-я: 2;

Сафонова, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12;

Талалихина, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12;

Часовитина, 10, 12.

Сотрудники организации отметили, что две ремонтные бригады специалистов и три единицы техники оперативно выехали на место событий. Полное восстановление тепла в домах ожидается к 17:00 часам.

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