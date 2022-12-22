Более 200 приморских энергетиков получили отраслевые награды к профессиональному празднику

Партизанская ГРЭС.

В День энергетика 240 работников филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) получили награды и благодарности предприятия, АО «ДГК», ПАО «РусГидро», Министерства энергетики Российской Федерации. Помимо этого, муниципальных и краевых наград удостоились 12 сотрудников.

Надежная и бесперебойная выработка тепло– и электроэнергии для обеспечения населения, социальных объектов и бизнеса, особенно в осеннее-зимний период – ключевая задача приморских энергетиков. Для того чтобы в домах жителей было тепло и светло, в филиале трудятся более двух тысяч сотрудников – профессионалов своего дела. Чтобы подойти к отопительному сезону во всеоружии и надежно исполнить свои обязательства перед потребителями, энергетики проводят масштабную работу. Так, на ремонтную кампанию 2022 года направлены 2 миллиарда рублей. Это позволило подготовить структурные подразделения филиала к прохождению отопительного сезона, провести необходимые плановые работы на основном и вспомогательном оборудовании.

– Накануне Дня энергетика и Нового года мы по традиции подводим итоги. Для Приморской генерации 2022 год стал знаковым: принят ряд управленческих решений, воплощены в жизнь важные цели. Владивостокская ТЭЦ-2 переведена на сжигание природного газа, активно формируется площадка под строительство будущей Артемовской ТЭЦ-2, Партизанская ГРЭС готовится к расширению мощностей. В будущем 2023 году запланировано множество производственных задач, с которыми мы, энергетики, обязательно справимся – так было и будет всегда, ведь именно на нас возложена огромная ответственность за благополучие сотен тысяч приморцев, их комфортные условия работы, учебы и отдыха, – отметил директор филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Евгений Авдеев.

Материал предоставлен филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК».

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