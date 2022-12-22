Мэр Владивостока рассказал о важных для него итогах года

Мэр встретился с журналистами 22 декабря. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Мэр Владивостока Константин Шестаков встретился с региональными журналистами в среду, 22 декабря. На мероприятии глава рассказал о важных для него итогах года: строительстве школ, детских садов, взаимодействии со СМИ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Результаты наглядные. Проговорю важное для себя. За многие годы последние мы построили семь детских садов, 1200 квадратных метров. Начали возводить школы – сами. Привлекая государственно-частное партнерство. В общероссийском рейтинге мы занимаем 17-е место по развитию таких проектов, раньше было 52. Научились эти деньги [концессионные. – Прим. ред.] привлекать.

Глава заявил, что два проекта школ уже реализуются (напомним, это школа в микрорайонах Патрокл и Снеговая Падь). В 2023 году в мэрии хотят привлечь внебюджетные источники еще на три учебных заведения.

– Проекты есть. Это не пустые мечты, мы встали на этот путь, – сказал мэр.

Глава заявил, что желает Владивостоку «другой» бюджет. Особое внимание он уделил теме изношенности сетей водоснабжения:

– Да, бюджет нам нужен другой. Такой, чтобы чувствовать уверенность. Чтобы, например, 1,8 миллиарда рублей, запланированные на реконструкцию тепловых сетей в 2023 году, мы [на эту сферу. – Прим. ред.] выделяли ежегодно и сумма только росла.

Среди других важных достижений Константин Шестаков отметил сотрудничество с зарубежными партнерами:

– Теперь мы можем использовать преференции от других государств. Например, от Беларуси. Страна компенсирует нам часть затрат на технику в лизинг.

Высказался глава и о взаимодействии со СМИ:

– Я практически никогда не вмешиваюсь в работу СМИ. Единственное – есть запрос на справедливость. Если это не соблюдено, я предпочитаю хотя бы высказать позицию, спросить, что это такое. <…> Мне кажется в целом, что в 98 процентах случаев нам с вами сотрудничать было комфортно.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о бюджете муниципалитета на 2023 год. Более половины расходов, заявили в администрации, отойдут на социальную сферу.

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