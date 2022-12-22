МТС к Новому году расширила для приморцев пакеты новыми телеканалами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МТС объявляет о включении в пакеты Спутникового ТВ восемнадцати новых тематических телеканалов для всей семьи – от детских до познавательных.

Новые телеканалы запущены на всех действующих тарифах, абонентская плата для подписчиков не изменилась. Основной акцент в расширении контентной линейки сделан на фильмовые и семейные телеканалы. Благодаря включению новых каналов линейка основных пакетов Спутникового ТВ МТС расширилась до 260 телеканалов.

Так, во всех подписках появились новые фильмовые телеканалы: «DetectiveJam» – телеканал собственного производства МТС с захватывающими сюжетами и раскрытием леденящих кровь преступлений, «Блокбастер» – с мировыми и отечественными хитами, «Кинопоказ» с зарубежными фильмами всех жанров, «Камеди» с комедиями со всего света, «Bolt» – телеканал для суровых мужчин и их «боевых подруг».

Познавательно-развлекательные телеканалы о природе и удивительном мире, в котором мы живем – «Живая планета», «Zooпарк», «Телепутешествия» – украсят общий семейный досуг. А еще один телеканал собственного производства МТС «FamilyJam» станет отличным способом провести каникулы детям вместе с родителями и будет помощником и отличным развлечением в будни.

Исключительно детский контент – популярные мультфильмы и сериалы, познавательные программы – зрители Спутникового ТВ МТС смогут найти в телеканалах «СуперГерои» – для тех, кто верит в удачу и победу добра над злом, «УНИКУМ» – для умных и эрудированных, «ducktv» – для самых маленьких и непоседливых.

Для подписчиков популярной линейки тарифов «Стандартный», «Максимальный», «Расширенный» и «Расширенный Плюс» также доступны телеканалы с фильмовым и сериальным контентом от START: «START Air» и «START World».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.