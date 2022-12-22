МегаФон разогнал интернет на «Русской лыжне»

В лесу на лыжах и всегда на связи. Фото: пресс-служба МегаФона.

МегаФон запустил новую базовую станцию 4G в поселке Канал на острове Русский в преддверии открытия популярной приморской лыжной базы «Русская лыжня», которую в прошлом сезоне посетило более 60 тысяч человек.

Поселок Канал находится на берегу острова Русский вдоль искусственно прорытого канала из пролива Босфор-Восточный в бухту Новик. Здесь живут местные жители, работает сельская школа. Также на территории расположен яхт-клуб Новик, а зимой начинает работать популярная база «Русская лыжня».

Теперь жители Приморья и приезжие туристы смогут не только приобщиться к здоровому образу жизни, бесплатно взяв лыжный инвентарь напрокат, но и сразу же поделиться с близкими в мессенджерах и соцсетях своими спортивными достижениями и красивыми фотографиями природы. Новое телеком-оборудование покрывает всю территории лыжной базы, включая раздевалки, пункты проката и кафе.

Улучшения почувствовали и жители поселка Канал – они смогут не только пользоваться любыми цифровыми ресурсами на скоростях 4G, но и совершать звонки по технологии VoLTE, которая отличается мгновенным соединением и кристально чистым звуком.

– Сегодня все больше людей увлекаются спортом и здоровым образом жизни, предпочитая проводить время на природе. Причем они хотят делать это с комфортом, пользуясь привычными, удобными приложениями и сервисами. Новая базовая станция обеспечит наших абонентов высокими скоростями мобильного интернета и качественной связью даже при высокой нагрузке на сеть, например, в праздничные или выходные дни. А жителям, которые работают удаленно даже за городом, будет полезна опция pre-5G, которая увеличивает скорость передачи данных в смартфоне еще до 50%, – сказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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