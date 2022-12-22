Одной из дефицитных сфер в Приморье стала «Медицина»

Специалисты проанализировали вакансии и резюме в Приморье за ноябрь 2022 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты службы исследований hh.ru проанализировали вакансии и резюме в Приморье за ноябрь 2022 года. Оказалось, что на одно рабочее место в крае приходится три резюме, а в 15 профессиональных сферах края наблюдается дефицит кадров.

Результаты исследования показали, что нехватку сотрудников зафиксировали в сферах: «Добыча сырья» (всего лишь 0,2 резюме на вакансию), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,3 резюме), «Медицина» (0,4 резюме на место), «Рабочий персонал» и «Спорт, фитнес, красота» (0,5), «Автомобильный бизнес» (0,6), «Строительство, недвижимость» (0,7), «Инсталляция, сервис» (1), «Продажи», «Транспорт и логистика» (1,1) и «Производство» (1,3).

Также есть сферы, которые могут похвастаться более высокими показателями: «Юристы» (4,4 резюме) и «Административный персонал» (3,3).

– Особенно трудно привлекать специалистов рабочего толка – уровень конкуренции среди синих воротничков не дотягивает даже до 1 резюме на вакансию. С беловоротничковыми ролями компаниям стало чуть проще – кандидаты заводят или обновляют резюме в поисках лучших условий труда. Исключение составляют лишь ИТ-специалисты, которые по-прежнему в цене и в дефиците, – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.