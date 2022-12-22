Интересную машину владивостокцы заметили на Луговой. Фото: соцсети

Снегопад, который прошел во Владивостоке 21 и 22 декабря, привел к настоящему коллапсу на дорогах. Несмотря на все усилия специальных служб, снежный накат и гололед покрывали почти все трассы города. Некоторые водители предпочитали отказаться от поездок на собственных автомобилях, поэтому пересаживались на общественный транспорт. Другие – искали оригинальные и дерзкие методы, чтобы добраться до работы. Подняла настроение приморцам необычная машина, кадры с которой появились в социальных сетях.

Произошло все в районе Луговой. Записью, где белый грузовик с гусеничными колесами разъезжает по городу, поделились в telegram-канале @autogarant_vl. Готовился ли водитель чудо-машины к непогоде заранее или это была вынужденная мера – неизвестно. Однако идея усовершенствования своего автомобиля таким методом очень понравилась владивостокцам и вызвала бурную реакцию в комментариях. Кто-то восхищался креативностью водителя, другие – хотели узнать «секрет» колес и «переобуть» свой автомобиль.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что большое количество междугородних автобусов отменили рейсы по Приморью из-за непогоды.

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