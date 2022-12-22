Стало известно, с каких улиц Владивостока ночью вывезут снег

Автомобилистов просят не парковать там свои машины на время уборки и вывоза снега. Фото: Милана СОКОЛ

Уже второй день во Владивостоке сильный снегопад. Специалисты предприятия «Содержание городских территорий» продолжают очищать город. Администрация опубликовала список улиц, с которых ночью вывезут снег.

В списке много улиц как центральных, так и «спальных» районов. Автомобилистов просят не парковать там свои машины на время уборки и вывоза снега, так как это может помешать процессу.

Итак, этой ночью техника пройдется по следующим адресам: Океанский проспект (от центральной площади по направлению к Покровскому парку), Светланская, Фонтанная, 1-я Морская, Жигура, Народный проспект, Русская, Карбышева, Постышева, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Нейбута, Окатовая, Калинина, Вилкова.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что дорожники с самого утра расчищали основные магистрали, пути общественного транспорта и подъезды к больницам и соцучреждениям.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.