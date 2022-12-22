Вижу цель, не вижу препятствий: приморским рыбакам даже снегопад оказался не помехой

Несколько мужчин сидят у самой кромки воды и спокойно ждут, когда начнет клевать. Фото: принтскрин видео.

Приморские рыбаки вышли порыбачить в декабре. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. Но это только если не знать, что заняться ловлей рыбы они решили прямо во время снегопада, когда в городе буксуют машины и автобусы, а людей сносит порывами ветра. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Да, рыбаков нашего края мало чем можно напугать. И если уж буйство стихии оказалось им не помехой, то что и говорить о неокрепшем льде, выход на который официально запретили до 1 января 2023 года. На видео, которое оказалось в редакции, видно, как несколько мужчин сидят у самой кромки воды и спокойно ждут, когда же начнет клевать. При этом метет снег и дует сильный ветер, но, кажется, они все предусмотрели и оделись потеплее. Иначе их невозмутимость трудно объяснить.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про нескольких любителей-рыболовов, провалившихся под лед. Причем один из них попал в холодный капкан на автомобиле.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.