Во Владивостоке унесенный со стройки утеплитель летит в машины и людей

Унесенный со стройки утеплитель летит в припаркованные рядом машины. Фото: принтскрин видео.

Стихия, второй день засыпающая улицы снегом и сбивающая порывами ветра с ног людей, добралась и до строек. Точнее, до стройки здания на улице Шилкинской. Там из-за ветра в припаркованные рядом автомобили начал прилетать утеплитель. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Уже днем неравнодушные жители района, также обеспокоенные тем, что в них может прилететь стройматериал, написали в компанию ООО «Эдельвейс». Им показалось, что сотрудников может заинтересовать пропажа оплаченных утеплителей, а также то, куда они пикируют. А именно – в чужие машины и даже проходящих мимо людей.

Но в ответ жители услышали лишь то, что он слишком мягкий, чтобы повредить автомобили. На видео, снятом очевидцами, слышно сигнализацию авто, в которые прилетел утеплитель. Видимо, это закончится лишь тогда, когда не останется стройматериалов, которые может разнести ветер.

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