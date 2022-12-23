Боролась до последнего: в Приморье скончалась заслуженный работник культуры РФ

У Татьяны остались трое детей и внуки. Фото: Приморский краевой центр народной культуры.

В дальневосточной столице скончалась заслуженный работник культуры РФ Татьяна Рымарь. Об этом рассказали в пресс-службе Приморского краевого центра народной культуры.

Как стало известно «Комсомольской правде –Владивосток», Татьяна Рымарь умерла от тяжелой болезни. Она всеми силами боролась до последнего, но недуг все же забрал ее жизнь. У женщины остались трое детей и внуки.

Татьяну знало все культурное сообщество Приморья, коллеги отзываются о ней как о добром и отзывчивом человеке, мудром и спокойном руководителе, профессионале своего дела.

– Татьяна Никоноровна была человеком, рядом с которым всегда хорошо. Для культуры Приморского края ее уход – невосполнимая утрата. Выражаем соболезнования семье, – написано на сайте центра.

Дата церемонии прощания пока неизвестна, информация об этом появится позже.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.