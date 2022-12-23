На данный момент для ликвидации последствий задействована снегоуборочная спецтехника. Фото: Дарья НАУМЕЦ

По техническим причинам, связанным с непогодой, пригородные электропоезда в Приморье отправляются и прибывают в пункты назначения с отставанием от графика. Время задержки составляет от пяти минут до часа, сообщили «КП – Владивосток» в ДВЖД.

– Железнодорожники предпринимают усиленные меры для обеспечения движения поездов в штатном режиме. В период с 22 по 23 декабря более 1,1 тыс. работников ДВЖД приняли участие в очистке железнодорожных путей от снега, – отметили специалисты.

На данный момент для ликвидации последствий задействована снегоуборочная спецтехника. Сотрудники железных дорог убрали больше 1 тысячи кубометров снега.

По данным портала VL.ru, в курсирующих по Владивостоку электричках не хватает места для пассажиров. 22 декабря в АО «Экспресс Приморья» рассказали, что составность поездов увеличат с четырех до шести вагонов на двух вечерних маршрутах, а также на утреннем 23 декабря. Однако прибывшая вечерняя уссурийская электричка не была снабжена дополнительными местами.

На перронах скапливаются большие очереди из желающих воспользоваться именно этим видом транспорта.

Обстановка на Ж/Д вокзале. ФОТО: VL.ru

Напомним, в Приморском крае продолжаются снегопады, к которым прибавились теперь вьюга и метель. Наибольший удар пришелся на Ольгинский район, в Кавалеровском и Дальнегорском округах объявлены режимы ЧС. В девяти районах края перекрыты дороги.

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