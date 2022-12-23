В Приморье раненная лисица выходит к людям, но боится принять их помощь

Раненная лисица. Фото: Александр АВДЕЕВ

Жителей и гостей поселка Терней просят помочь раненной лисице. Местные заметили на Голубичном перевале хромающую плутовку, она стала все чаще попадаться им на глаза, им удалось разглядеть капкан на лапе у животного.

Первый раз рыжую хищницу заметили в районе реки Куналейка, за пределами заповедника, где расположены охотничьи угодья. Несмотря на повреждения, зверек не сидит на месте и за несколько дней прошел около семи километров. Сотрудники Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника пытаются поймать травмированное животное, чтобы избавить его от ловушки.

Всех, кто видел зверя у дороги по трассе Пластун-Терней просят позвонить по номеру 8 (42374) 32-8-54 или обратиться лично к дежурным на КПП.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в редакцию обратились неравнодушные читатели, они рассказали нам о том, как редкая утка-мандаринка не может выбраться из озера, которое вот-вот покроется толстым слоем льда.

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