Во Владивостоке на крыльце жилого дома обнаружили труп

Кадрами приморцы поделились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

На крыльце одного из жилых домов во Владивостоке приморцы обнаружили труп, прикрытый тканью. По словам очевидцев, тело лежало здесь с самого утра 23 декабря.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Как поделились владивостокцы, труп лежал на крыльце дома на Леонова, 66. На видео тело прикрыто тканью, поэтому сложно сказать, женщина это или мужчина.

В социальных сетях приморцы пишут, что это женщина лет 60-70, но причину смерти никто назвать не может. Одни говорят, что она замерзла, другие – упала с высоты. Неизвестно, сколько еще могло бы пролежать тело под холодными порывами ветра, но примерно к двум часам его забрал катафалк.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась со Следственным комитетом Приморья, чтобы получить подробности. Старший помощник главы СУ СК РФ по краю Аврора Римская рассказала редакции, что ведомство проводит проверку по факту смерти 74-летней женщины.

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