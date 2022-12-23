Самый известный бассейн Владивостока совсем скоро закроет свои двери

Помещение в спорткомплексе на Батарейной, 2.
Фото: Министерство спорта Приморского края
Бассейн в спортивном комплексе «Олимпиец» уходит на новогодние каникулы. Плавательный зал на Батарейной, 2 во Владивостоке будет закрыт для посещения с 31 декабря 2022 года по 2 января 2023 года, рассказал «Комсомолке» администратор.
В праздничные дни, с 3-го по 8-е число, бассейн будет принимать посетителей, но немного в усеченном формате: с 8 до 20 часов. Исключением станет суббота, 7 января. В светлый праздник Рождество Христово рабочий день сократится на два часа. Кстати, в ночь с 6-го на 7-е в храмах города пройдут службы.
Уже с понедельника, 9-го числа, бассейн заработает в стандартном режиме: с 7 до 22 часов.
Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала, как можно занять себя в длинные зимние выходные. Обязательно нужно заглянуть на городские катки, можно сходить в театр, кино или на ярмарки. И какие праздники без снежных склонов горнолыжных баз?
Кстати говоря, совсем недавно мы вернулись из автопробега «Зимний тест-драйв», в котором искали (и таки нашли!) крутые места, где можно отлично отдохнуть в этот период.
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.
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