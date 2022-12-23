Отсутствие дорожного сообщения осложняет работу приморских энергетиков в условиях непогоды

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) продолжают работу в режиме повышенной готовности и ликвидируют последствия усилившегося снежного циклона в населенных пунктах Приморья. Ситуацию осложняет отсутствие проездов к местам проведения аварийно-восстановительных работ. Наибольшие трудности в условиях снегопада наблюдаются в северной части края.

В Ольгинском районе Приморья за прошедшие сутки уровень выпавших снежных осадков уже превысил четыре месячные нормы, снег не прекращается, сопровождается сильными порывами ветра. По прогнозируемым данным, в ближайшее время возможно выпадение еще двух месячных норм.

В четверг, 22 декабря, энергетики восстановили электроснабжение села Серафимовка. В настоящий момент по сетям компании электроснабжение отсутствует у потребителей сел Моряк-Рыболов, Лиственная, Маргаритово, Пермское, Горноводное, Ветка, Николаевка. Также отсутствует электроснабжение в некоторых населенных пунктах района, запитанных по абонентским линиям. Энергетики используют специальную технику и автомобили повышенной проходимости, но из-за сильного снегопада и отсутствия дорожного сообщения пока не могут добраться к местам проведения работ. Специалисты находятся в постоянном взаимодействии с главами муниципалитетов и ожидают прибытия снегоуборочной техники.

Подобная ситуация с проездами сложилась в поселке Дунай ЗАТО Фокино. В пятницу в 4:51 в результате непогоды было нарушено электроснабжение части потребителей Дуная. Бригады не могли оперативно добраться до места осмотра линии из-за отсутствия проездов, однако после расчистки пути, в 9:10 электроснабжение всех потребителей было восстановлено. В настоящий момент отсутствует электроснабжение у части потребителей города Фокино, бригады уже ведут аварийно-восстановительные работы. В целом электросетевой комплекс в южных районах края работает в штатном режиме.

Во Владивостоке за прошедшую ночь и утро 23 декабря на энергообъектах ДРСК не зафиксировано аварийных отключений. В центральной и западной части Приморья энергетики также контролируют работу электросетевого комплекса. Несмотря на постоянное ухудшение погодных условий, за прошедшие сутки технологических нарушений не выявлено. При этом во всех районах специалисты отмечают плохую дорожную обстановку.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.