Владимир Малюшицкий встретился с руководителями профсоюза жизнеобеспечения Примтеплоэнерго

Конструктивный диалог профсоюзов и руководства КГУП «Примтеплоэнерго». Фото: Василий СОКОВ, Примтеплоэнерго

Генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий встретился с председателями первичных профсоюзных организаций Примтеплоэнерго Приморской организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения.

В ходе встречи Владимир Малюшицкий рассказал руководителям профсоюзных ячеек о планах и перспективах развития Примтеплоэнерго, ответил на вопросы, касающиеся повышения уровня заработной платы, охраны труда и обновления парка специализированной техники.

По его информации, за прошедший год дебиторская задолженность Примтеплоэнерго сокращена более чем на миллиард рублей. Для выравнивания финансового состояния проводятся оптимизационные мероприятия в экономических и технологических процессах предприятия. Автоматизируются процессы управления сбытом, автотранспортом, перевозками и хранением топлива. На электронные квитанции переведено свыше 40 тысяч абонентов.

Ведется активная работа по снижению расходов на топливо путем ухода от сжигания мазута и перевода котельных на местные марки угля. Продолжается установка автоматизированных модульных котельных. В рамках программы энергосбережения на объектах теплоснабжения внедряется современное технологическое оборудование, тепловые насосы, жаротрубные котлы с высоким КПД, ведутся работы по сокращению потерь при транспортировке тепловой энергии, восстановлению изоляции ежегодно по 40 километров в год, замене сетей на предизолированные трубы.

Проводится поэтапное обновление парка спецтехники предприятия. В этом году закуплено 14 единиц специализированной техники, которая поступила в Партизанский, Лесозаводский, Находкинский, Артемовский, Арсеньевский, Михайловский и Большекаменский филиалы Примтеплоэнерго.

Светлана Кожухарь, председатель профсоюза жизнеобеспечения Приморья, и Елена Задорожная, председатель объединенного профкома Примтеплоэнерго. Фото: Василий СОКОВ, Примтеплоэнерго

Отвечая на вопрос снабжения сотрудников предприятия спецодеждой, Владимир Малюшицкий подчеркнул, что обеспечение сотрудников предприятия качественной спецодеждой является одним из приоритетов предприятия, закупки которой находятся на особом контроле.

В ходе встречи председатели первичных профсоюзных организаций отметили активную работу на предприятии, проводимую в вопросе привлечения молодых специалистов, а также появившуюся возможность профессиональной переподготовки работающих сотрудников. По информации Владимира Малюшицкого студенты старших курсов колледжей Приморского края в настоящее время активно трудоустраиваются в Примтеплоэнерго, совмещая работу с обучением по индивидуальным учебным планам. Для успешной работы молодых специалистов введена система наставничества и кадрового резерва.

Подводя итоги встречи, генеральный директор Примтеплоэнерго рассказал о планах развития на следующий год, планируемой в мае 2023 года индексации зарплат сотрудникам предприятия в среднем 8-10%, а также о начале реализации ряда крупных проектов по модернизации ряда объектов водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода», проектировании и строительстве газовых котельных.

– С учетом развития газоснабжения региона, приоритетным направлением в нашей деятельности становится перевод котельных на природный газ. В следующем году планируем приступить к проектированию газовых котельных в Большом Камне, Партизанском районе и Спасске-Дальнем. В будущем на газ будут переведены котельные в Находкинском, Владивостокском, Дальнереченском, Артемовском городских округах и других территориях края. В планах перевести на газ 18 котельных предприятия, в результате чего будут выведены из эксплуатации 29 мазутных котельных, – рассказал Владимир Малюшицкий.

На встрече также обсуждались вопросы проведения зимней спартакиады для коллектива предприятия. По информации Владимира Малюшицкого, корпоративная спартакиада запланирована на февраль 2023 года.

В ходе встречи выработаны направления работы на 2023 год. Фото: Василий СОКОВ, Примтеплоэнерго

По итогам мероприятия принят новый регламент работы профсоюзных комитетов предприятия, согласно которому в следующем году взаимодействие первичных профсоюзных организаций предприятия с руководством филиалов и структурных подразделений Примтеплоэнерго будет более насыщенным и продуктивным.

Председатель Приморской краевой организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь поблагодарила Владимира Малюшицкого за активное сотрудничество с профсоюзом, поддержку инициатив профсоюзной организации жизнеобеспечения и активное участие в решении проблем в сфере организации условий труда и защиты интересов работников Примтеплоэнерго.

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