Из-за непогоды к вечерней находкинской электричке добавят вагоны

Снегопад внес свои коррективы в жизнь приморцев. Фото: Екатерина ШУЛЬГИНА

Из-за сложной погодной ситуации на юге Приморья, и затрудненном движении на дорогах из-за снегопада, 23 декабря, вечерней находкинской электричке добавят вагоны.

Снегопад настиг Приморский край еще 21 декабря, уже несколько дней люди борятся с его последствиями. По согласованию с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края пригородному электропоезду «Владивосток - Партизанск – Тихоокеанская» (отправление в 18:40) увеличат количество вагонов до шести.

Ружинская электричка (отправление в 17:10) выйдет на маршрут из Владивостока, как обычно по пятницам, с составом в восемь вагонов.

В настоящий момент все пригородные поезда идут по расписанию, задержек в движении электричек нет.

Напомним, снежный циклон продолжает приносить множество неприятностей жителям Приморского края. В пятницу, 23 декабря, из-за осадков оказалась заблокирована часть дорог, некоторые населенные пункты остались без света. «Комсомольская правда – Владивосток» продолжается следить за обстановкой в крае и в его столице.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

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