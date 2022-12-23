Снегопад не помешает лыжной гонке во Владивостоке

Выпавший снег улучшил трассу. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке уже третий день снегопад, но он не помешает открытию лыжни 24 и 25 на Русском острове. Даже наоборот – выпавший снег улучшил трассу. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» сообщили в пресс-службе администрации.

Русская лыжня откроется гонкой и массовым тигриным заездом. Утром посоревнуются спортсмены, а с 13 часов любители зимнего отдыха смогут опробовать все трассы. Только перед этим надо будет пройти регистрацию в 12 часов.

С субботы также в поселке Канал откроется лыжный прокат, теплые раздевалки и буфет. Новички смогут попробовать свои силы в катании на лыжах под присмотром инструкторов.

Можно будет взять лыжи и ботинки в пункте бесплатного проката. Посетить лыжню можно будет с 10 до 22 часов, даже поздним вечером система освещения позволит хорошо видеть трассу.

Рядом также откроется каток. Он расположится на территории школы № 5. Коньки можно будет бесплатно взять в прокате.

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