В Приморье ожидается небольшой снег 24 декабря

Во Владивостоке температура воздуха достигнет -6°C. Фото: Милана СОКОЛ

В субботу, 24 декабря, в некоторых районах Приморья ожидается небольшой снег. На дорогах накат и гололедица. Ветер в крае северо-западный умеренный до сильного, столбики термометров покажут до -3...-8°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. На дорогах гололедица и снежный накат. Ветер сильный северо-западный направлений. В приморской столице похолодает до -4...-6°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, преимущественно без снежных осадков, накат и гололедица на дорогах. Ветер умеренный северо-западный. Температура воздуха в городе достигнет -3...-5°C.

В Находке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сильный северный ветер. Столбики термометров опустятся до -1...-3°C.

Напомним, что 21 декабря на Приморье обрушился снежный циклон, который продлился до 23 декабря. Из-за непогоды в двух муниципалитетах края объявили режим чрезвычайной ситуации

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21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае

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