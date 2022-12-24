Школьникам из Владивостока вновь разрешили свободное посещение занятий

Пропуск занятий не посчитают за прогул. Фото: Руслан НОВИКОВ

Во Владивостоке для школьников, которые учатся шесть дней в неделю, 24 декабря ввели свободное посещение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Такое решение приняли специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями. В субботу, 24 декабря, пропуск занятий не считается прогулом. При этом все школы готовы принять учеников, если родителям не с кем оставить детей, ребятам также предоставят горячую еду.

Напомним, что 22 и 23 декабря из-за непрекращающегося снегопада в школах приморской столицы отменили занятия. Стихия нанесла мощный удар по Приморью в среду, 21 числа. Трехдневный циклон принес жителям края множество неприятностей. Часть дорог оказалась перекрыта, в Ольгинском районе отключили свет, в двух муниципалитетах края объявили режим ЧС. Во Владивостоке из-за непогоды произошла массовая авария с десятью машинами.

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