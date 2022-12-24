Новость о том, что житель Приморья встретил в лесу медведя, оказалась фейком

Встреча произошла на дороге между Дальнегорском и Высокогорском. Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях появилась информация, что житель Приморья встретил медведя-шатуна на заснеженной дороге. Однако, как рассказали некоторые люди, все произошло не в нашем крае.

Видео с косолапым быстро завирусилось в приморских социальных сетях. Якобы на трассе между Дальнегорском и Высокогорском местный житель повстречал медведя. Автомобилист при виде хищника не испугался, а достал телефон и отправил зверя спать. Тот словно послушался и пошел обратно в лес.

Позже выяснилось, что случилось все не в Приморском крае, а на Сахалине или Камчатке, а видео «гуляет» по интернету около недели.

Хоть медведь бродил не по нашему краю, в комментариях люди удивились, почему он все еще не впал в спячку. Некоторые предположили, что его сон могли потревожить охотники. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с первым замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира в Приморье Алексеем Суровым, чтобы узнать, по какой причине мог проснуться хищник.

Как объяснили редакции, зверь еще даже не ложился спать.

– Кедровый орех есть, он и жирует. Медведи-шатуны могут не впадать в спячку до конца января.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.