Девятибалльные пробки сковали улицы Владивостока

Город стоит в пробках с самого утра. Фото: Милана СОКОЛ

Выходной для некоторых жителей приморской столицы начался с неприятностей. С самого утра улицы Владивостока скованы пробками, которые уже достигли девяти баллов. Почти все дороги в онлайн-картах окрашены в красный и бордовый цвета, например, участки на Фрегате, Луговой, Спортивной.

Ситуация на дорогах во Владивостоке. Фото: Яндекс. Карты

Можно предположить, что одной из причин заторов стал предстоящий новый год. Выходной день – отличная возможность, чтобы отправиться за подарками. Видимо, так подумали все жители, которые теперь стоят в пробках.

Пробка в районе Луговой. Фото: telegram-канал @irecommend_vdk1.

Другая причина – прошедший циклон. Покрытые снегом дороги все еще скользкие, из-за чего автомобилистам бывает сложно проехать на подъемах.

На улице Фадеева огромная пробка образовалась из-за того, что на развязке буксуют две фуры, в итоге одна полоса оказалась перекрыта. Напомним, что большегрузам разрешили въезд во Владивосток, а также в Уссурийск.

А от Баляевского моста до Котельникова дорогу перекрыли из-за горящего дома в частном секторе, об этом «Комсомолка» писала ранее.

Затор в районе Котельникова. Фото: Милана СОКОЛ

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