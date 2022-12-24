Девятибалльные пробки сковали улицы Владивостока

Город стоит в пробках с самого утра.
Фото: Милана СОКОЛ
Выходной для некоторых жителей приморской столицы начался с неприятностей. С самого утра улицы Владивостока скованы пробками, которые уже достигли девяти баллов. Почти все дороги в онлайн-картах окрашены в красный и бордовый цвета, например, участки на Фрегате, Луговой, Спортивной.
Ситуация на дорогах во Владивостоке.
Фото: Яндекс. Карты
Можно предположить, что одной из причин заторов стал предстоящий новый год. Выходной день – отличная возможность, чтобы отправиться за подарками. Видимо, так подумали все жители, которые теперь стоят в пробках.
Пробка в районе Луговой. Фото: telegram-канал @irecommend_vdk1.
Другая причина – прошедший циклон. Покрытые снегом дороги все еще скользкие, из-за чего автомобилистам бывает сложно проехать на подъемах.
На улице Фадеева огромная пробка образовалась из-за того, что на развязке буксуют две фуры, в итоге одна полоса оказалась перекрыта. Напомним, что большегрузам разрешили въезд во Владивосток, а также в Уссурийск.
А от Баляевского моста до Котельникова дорогу перекрыли из-за горящего дома в частном секторе, об этом «Комсомолка» писала ранее.
Затор в районе Котельникова.
Фото: Милана СОКОЛ
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