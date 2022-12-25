Многим услуга действительно понадобится. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье 23 декабря завершился трехдневный снегопад – не секрет, что во многих районах выпало до пяти месячных норм осадков. Владивосток тоже оказался скован сугробами. Инициативные жители стали зарабатывать на этом, предлагая услуги по очистке территории. Несмотря на то, что компаний в этом сегменте в столице Приморья достаточно, услуги от «частников» появляются на популярной доске объявлений в удвоенной силой даже 25 декабря.

Онлайн-объявление. Фото: farpost.ru

Средняя стоимость работы одного человека – от 250 до 500 рублей. Ряд предпринимателей уточняют: услугу заказывать стоит от двух часов минимум, а инвентарь уже должен быть у заказчика. Чистка машина обойдется в сумму от 1500 до 3000 тысяч рублей. Предлагаются и услуги бульдозера, самосвала с объемом груза до 20 тонн.

На момент публикации по уборке снега более 200 предложений, судя по объявлениям сайта «Фарпост». Полную хронологию того, как Приморье встретилось с циклоном, можно прочесть в отдельном материале «КП».

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