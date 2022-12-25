Во Владивостоке вновь ввели запрет на въезд большегрузов в город до вечера 25 декабря

Иллюстрация из архива. Фото: Виктория МИНАЕВА

Во Владивостоке вновь ввели запрет на въезд и движение крупнотоннажной автомобильной техники до 21 часа 25 декабря, рассказали в мэрии. Решение обосновано снегопадом, который закончился в Приморском крае в пятницу, 23 декабря.

Ограничение для большегрузов ввели с началом снегопада, однако ряд водителей нарушали правила. Известно о заторах, спровоцированных фурами за время минувшего снегопада. Например, несколько огромных грузовиков выстроились в ряд в районе путепровода на Второй Речке пятничным утром, 23 декабря.

К вечеру субботы запрет сняли и пропускали крупнотоннажные машины порционно. Однако дороги все еще не очищены от снежного наката. Напомним, полную хронологию того, как в Приморье пережили трехдневные осадки, превысившие почти 6 месячных норм, мы писали в отдельном материале. Ранее «КП» рассказывала об авариях, произошедших во время снегопада.

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