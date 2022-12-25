Следком завел уголовное дело по факту пожара в ночном клубе на Светланской во Владивостоке

Пожар произошел в ночь на 25 декабря. Фото: принтскрин видео, соцсети

Популярный во всем Приморье ночной клуб «Юник» стал «фигурантом» уголовного дела. В ночном клубе на Светланской загорелась вентиляция – по предварительным данным, из-за фейерверков. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности), сообщили в региональном Следственном комитете.

Предварительно установлено, что возгорание началось ночью 25 декабря около 2:00. Всех посетителей отправили на улицу. Пожар был локализован, никто не пострадал. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», на кадрах, оказавшихся в соцсетях, видно, что фейерверки и бенгальские огни в честь дня рождения молодые люди поднесли к потолку, из-за чего загорелась вентиляция.

Прокуратура и полиция Владивостока организовали проверку. Поводом оказались действия руководства: вероятно, силы МЧС не привлекли к тушению, вызова чрезвычайных служб не было. В помещении был организован лишь один выход для толпы посетителей, хотя в заведении был субботний аншлаг.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.