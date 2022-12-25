Правительство Приморья и центр «Амурский тигр» поддержали идею запретить охоту в районах ЧС

Край «утопили» сугробы. Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Приморья поддержали идею дальневосточного филиала центра «Амурский Тигр» и регионального охотнадзора запретить охоту в районах, где введен режим ЧС из-за снегопада. Ограничения будут действовать для любителей и профессионалов в Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Чугуевском муниципальных округах, рассказали в пресс-службе «Амурского тигра».

Запрет продлится до 28 февраля 2023 года включительно. Соответствующий запрос региональные власти отправили в Министерство природы РФ. Как сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый, животных можно поддержать, если свести к минимуму фактор беспокойства, обеспечить подкормку и охрану. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», охотнадзор будет работать круглосуточно, чтобы предотвратить ущерб от браконьеров. Меру считают оправданной: в указанных районах выпало аномальное количество осадков, в Ольге и Кавалерово количество снега побило исторические рекорды декабря за все время метеонаблюдений.

Наказание предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или даже два года исправительных работ, так как незаконная охота в зоне ЧС или экологического бедствия приравнивается к наказанию по соответствующей статье УК.

Напомним, по Приморью все еще разгуливают один или несколько тигров, которые терроризируют Шкотовский район, ЗАТО Фокино и, как выяснилось в воскресенье, 25 декабря, Ольгинский муниципальный округ. От активности хищника умерли уже три собаки.

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