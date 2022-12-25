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НовостиВладивосток25 декабря 2022 7:10

Школьникам Владивостока разрешено свободное посещение 26 декабря

Причиной стали все те же последствия снегопада, от которых город не может оправиться
Ростислав САХАЛИНОВ
Школы вновь будут пустовать.

Школы вновь будут пустовать.

Фото: Администрация Владивостока

В школах Владивостока введено свободное посещение 26 декабря из-за сложных погодных условий, сообщили в мэрии.

Учебные учреждения в этот день готовы принять детей, но пропуск занятий не будет считаться прогулом. Причиной стали дорожные условия. Город еще не оправился после снегопада, который ударил по приморью 21-23 декабря. Выпало рекордное количество осадков, во многих районах края нормы были превышены в 3-6 раз.

Напомним, вольное посещение в школах Владивостока ввели еще 21 декабря – так что местным детям снегопад принес много позитивных моментов. К слову, «Комсомольская правда – Владивосток», несмотря на транспортный коллапс и катастрофические последствия снега, нашла и положительные моменты непогоды. О том, как жители с позитивом встречали затяжной снежный циклон – в отдельном материале «КП».

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