Школьникам Владивостока разрешено свободное посещение 26 декабря

Школы вновь будут пустовать. Фото: Администрация Владивостока

В школах Владивостока введено свободное посещение 26 декабря из-за сложных погодных условий, сообщили в мэрии.

Учебные учреждения в этот день готовы принять детей, но пропуск занятий не будет считаться прогулом. Причиной стали дорожные условия. Город еще не оправился после снегопада, который ударил по приморью 21-23 декабря. Выпало рекордное количество осадков, во многих районах края нормы были превышены в 3-6 раз.

Напомним, вольное посещение в школах Владивостока ввели еще 21 декабря – так что местным детям снегопад принес много позитивных моментов. К слову, «Комсомольская правда – Владивосток», несмотря на транспортный коллапс и катастрофические последствия снега, нашла и положительные моменты непогоды. О том, как жители с позитивом встречали затяжной снежный циклон – в отдельном материале «КП».

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