Для жителей и гостей Владивостока открылся сказочный сквер «Зима в Простоквашино»

Посетителей сквера встречает дядя Федор. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Во Владивостоке на территории исторического парка «Россия – Моя история» появился сказочный сквер «Зима в Простоквашино». На открытии детей и их родителей встретили не только Дед Мороз со Снегурочкой, но и главные герои мультфильма: дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик и почтальон Печкин.

В сквере гости смогут покататься на ледяной горке или карете, сфотографироваться возле светящихся декораций и ростовых кукол. Дед Мороз и Снегурочка будут встречать посетителей все новогодние праздники, а расписание аниматоров можно узнать у администратора.

Сквер открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 в течение всех новогодних каникул и продолжит свою работу до конца января.

Сквер работает с 10:00 до 20:00. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Также на территории исторического парка открылась выставка-ярмарка изделий ручной работы «Мастерская Деда Мороза» (0+). Здесь можно не только купить новогодние подарки, но и посетить мастер-классы и научиться изготавливать свечи, имбирные пряники, игрушки из синельной проволоки. Площадка будет работать с 24 декабря по 8 января с 12:00 до 20:00.

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