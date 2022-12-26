Приморцы поделились, чего бы они точно не хотели получить в подарок на Новый год

Для близких людей так хочется выбрать самые лучшие подарки. Фото: Олег УКЛАДОВ

До Нового года осталось меньше недели, вопрос подарков стоит как никогда остро. И если вы отложили этот вопрос на самый последний момент, то перед тем, как бежать по магазинам, предлагаем ознакомиться с исследованием от сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 1600 человек с разных округов, в том числе и из Приморья рассказали, чего бы они точно не хотели увидеть под елкой.

Конечно, о вкусах не спорят, но за последний год люди стали более придирчиво относиться к подаркам. 7% опрашиваемых не в восторге получить на новогоднюю ночь носки, пижаму, тапочки, да и в целом какой-либо предмет одежды. Еще 6% сообщили, что самый неудачный подарок для них – это сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки. Для этой категории людей, все это не больше, чем пылесборник.

Еще 5% не в восторге от сладостей и косметических средств, вроде гелей для душа, мыла и даже духов. В антирейтинг неудачных новогодних подарков вошли также кухонные принадлежности — полотенца, кружки, сковородки и прочая утварь.

8% рассказали о других подарках, которые их отнюдь не порадовали: в их числе весы, бенгальские огни, наборы инструментов, коньки, цветы, купоны и так далее. О том, что он никогда не получал плохих подарков, сообщил каждый третий россиянин (34%), а 18% признались, что самое худшее для них – это отсутствие хоть какого-то знака внимания в праздничный день.

Подытоживая отметим, что носки, белье и тапочки в качестве презента чаще вызывают отторжение у мужчин, а новогодние сувениры, косметика и кухонные принадлежности – у женщин. В целом же тех, кто относится к новогодним подаркам некритично, больше среди представительниц прекрасного пола (36% против 31% среди мужчин).

Но самое главное дарить подарок от всего сердца, с искренним желанием порадовать дорогого человека.

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